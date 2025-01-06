Доллар в 2025 году: от оптимизма до пессимизма — что ожидает рубль

В 2025 году прогнозы курса доллара варьируются от 96 до 130 рублей, что отражает рекордную разницу в оценках. Министерство экономического развития дает наиболее оптимистичный прогноз, ожидая средний курс в 96,5 рубля, несмотря на недавнее повышение до 110 рублей в ноябре. Герман Греф, глава Сбербанка, предположил, что к концу 2025 года доллар может достигнуть 115 рублей.

Владислав Кочетков, президент инвестиционного холдинга «Финам», считает, что рубль будет зависеть от геополитических факторов. Он прогнозирует, что рубль может ослабеть до 130 рублей за доллар, хотя средний курс будет в районе 115-118 рублей: «Сложно делать прогнозы, когда геополитика может повернуться в какую угодно сторону. Пока геополитика скорее повернулась лицом к России, но несильно, боком чуть-чуть, это лучше, чем спиной. В целом, скорее всего, рубль продолжит ослабление. У меня личные прогнозы достаточно пессимистичные, я ожидаю, что и на уровень 130 руб. за доллар в этом году мы вполне можем сходить. Хотя, скорее всего, средний курс будет в районе 115-118 руб. Наши аналитики более оптимистичны, они ожидают доллар в диапазоне 107-110 руб. Скорее всего, это будет скачкообразное движение. Будем видеть вялотекущее укрепление, которое сменяется резким ослаблением, и такие волны будут складываться по отношению к рублю в нисходящий тренд».

В 2024 году доллар подорожал более чем на 10%, закрепившись выше 100 рублей. Власти ослабили валютный контроль, что вкупе с вмешательством Центробанка, который прекратил покупки юаней, стабилизировало курс в диапазоне 100-105 рублей.

Наталия Пырьева из «Цифра брокер» считает, что рубль в начале 2025 года останется на уровне 100 рублей за доллар: «Пока нет оснований ожидать, что будет наблюдаться заметное ослабление или укрепление рубля. То есть мы в начало года будем вступать на уровнях 100 руб. за доллар, возможно, даже с потенциалом к какому-то умеренному укреплению. В дальнейшем динамика рубля будет традиционно приравнена к показателям внешней торговли. Далее обстановка складывается не в пользу рубля, потому что санкции так или иначе сдерживают потенциал роста экспорта. Также стоит обращать внимание на рынок нефти, который в последние месяцы не показывает какого-то заметного роста. Нельзя сказать, что все сильно плохо, в целом текущие цены достаточно комфортны для России. Мы ожидаем, что рубль приблизится к отметке 110-115 руб. за доллар, если мы не берем в расчет каких-то внешних шоков. Такое ощущение, что все самое плохое уже как будто бы реализовалось».

Центробанк объявил, что в январе возобновит покупки валюты для Минфина, но Валерий Вайсберг из «Регион» не ожидает значительного влияния на курс: «В принципе, январь с деловой точки зрения — месяц достаточно короткий, плюс в конце месяца в Китае начнется неделя праздников. В общем, можно ожидать, что спрос импортеров на валюту будет достаточно низкий, просто потому что ничего нельзя будет оплатить и заказать. Поэтому если говорить про возобновление операций Центробанка, они уравновесят эту динамику. Какого-то большого влияния на курс я, честно говоря, в ближайшие месяцы не жду. Мы видим, что потребительский спрос по-прежнему остается высоким, даже если кредитование притормозило, все равно зарплаты повышаются, остается возможность приобретать товары, в том числе импортные. Поэтому можно ожидать, что доллар в первые кварталы будет около 100 руб., затем все-таки пойдет сильнее вверх. Я сейчас жду средний курс примерно на уровне 103-104 руб. за доллар».



Иван Якунин