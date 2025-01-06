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Российский рынок акций снижается после новогоднего ралли

Эксперты прогнозируют дальнейшую коррекцию.

Начало 2025 года для российского рынка акций ознаменовалось коррекционным снижением после двух недель предновогоднего роста, вызванного решением Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Индекс Мосбиржи 5 января опустился до отметки 2828 пунктов, потеряв 1,89%.

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Эксперты БКС Мир инвестиций отмечают, что текущая просадка снимает накопившуюся напряженность на рынке, хотя существует вероятность дальнейшего падения индекса. 

– Просадка сняла назревающую перегретость рынка, но бенчмарк может продолжить снижение. В фокусе сейчас диапазон 2810–2800 п. Уход ниже может спровоцировать усиление коррекционного импульса. При сохранении этих уровней в качестве поддержки и разворота рынка, первой целью станет возврат и закрепление выше 200-дневной скользящей средней — 2840 п. Среднесрочная цель роста 2940—2950 п. — это 50% коррекции по Фибоначчи к волне снижения от максимумов 2024 г. , – поясняют эксперты БКС Мир инвестиций.

Эксперты также указывают, что их целевой показатель на 2025 год для индекса Мосбиржи составляет 3500 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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