Иркутская область вошла в десятку регионов РФ по числу реализуемых проектов КРТ

Приангарье вошло в топ-10 субъектов Российской Федерации по количеству проектов комплексного развития территорий (КРТ), реализуемых в регионе. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Сегодня в рамках КРТ в Приангарье реализуются и готовятся к реализации 27 проектов общей площадью 424,36 га с градостроительным потенциалом 1 247,65 тыс. кв. метров. Из них пять проектов приняты на федеральном уровне, два – на региональном и 19 – на муниципальном», – говорится в сообщении.

На 2024 год Меморандумом между Минстроем России и правительством Иркутской области был установлен показатель увеличения градостроительного потенциала в 3 950 тыс. кв. метров, в том числе 160 тыс. кв. метров – в рамках КРТ. В настоящее время показатель Меморандума выполнен и составляет 5 662,6 тыс. кв. метра, включая 1 247,65 тыс. кв. метров в рамках КРТ.

В частности, в Усолье-Сибирском в рамках КРТ жилой застройки завершено строительство двух блок-секций общей площадью 4 853,2 кв. метра. Сейчас помещения передаются гражданам, переселяемым из аварийного жилья.

В микрорайоне Мирный Саянска в рамках комплексного развития незастроенной территории введены в эксплуатацию 32 индивидуальных жилых дома общей площадью 5,28 тыс. кв. метров с дорожными и инженерно-техническими сетями. Еще один договор заключен в отношении территории площадью три га, выданы разрешения на строительство коттеджей со сроком ввода в эксплуатацию в 2025 году. В 2024 году введено 12 жилых домов общей площадью 1,76 тыс. кв. метров.

В Усть-Куте ведется строительство жилья для сотрудников Иркутского завода полимеров. Продолжается комплексное развитие незастроенных территорий в Иркутском районе, Усть-Илимске, Шелехове и Братске.

В 2024 году администрацией Иркутска приняты решения о КРТ, включая территорию жилой застройки в границах улиц Флюкова, Звездинская, Миронова общей площадью 2,29 га и градостроительным потенциалом 55 тыс. кв. метров; территорию жилой застройки в границах улиц Якоби, Аносова, Мухиной и Театральная общей площадью 1,86 га и градостроительным потенциалом 50 тыс. кв. метров и территорию жилой застройки в границах улиц Гаражная, Майская и переулка 1-го Кузьмихинского общей площадью 3,7 га и градостроительным потенциалом 70 тыс. кв. метров.

Также в 2024 году заключен первый в Иркутской области договор о КРТ между администрацией Марковского муниципального образования и правообладателем земельного участка ООО СЗ «Вместе». В рамках договора предусмотрена передача земельного участка в собственность муниципального образования под строительство детского сада.