Рост продаж новых легковых автомобилей в России в 2024 году составил 47%

Согласно данным Минпромторга, в 2024 году продажи новых транспортных средств в России составили 1,836 миллиона единиц, что на 39% превышает показатели предыдущего года. В частности, количество проданных легковых машин увеличилось на 47% по сравнению с 2023 годом, достигнув отметки в 1,554 миллиона единиц.

В сегменте легких коммерческих автомобилей было зафиксировано повышение продаж на 34%, а именно до 140,3 тысячи единиц. Также отмечен рост продаж автобусов на 16%, до 20,6 тысячи единиц. Однако продажи грузовых автомобилей продемонстрировали спад на 13%, составив 121,6 тысячи единиц.

Прогноз аналитического агентства «Автостат» предполагает возможное сокращение продаж новых легковых автомобилей в 2025 году на 10% при условии сохранения текущих экономических условий. Оптимистический сценарий предусматривает сохранение объемов продаж на текущем уровне, тогда как пессимистический прогноз указывает на возможность падения до 1,27 миллиона единиц, что означает снижение на 20%.

Основными факторами, способными повлиять на снижение спроса, являются высокая инфляция, увеличение утилизационного сбора с начала следующего года, ограниченная доступность автокредитов вследствие повышения ключевой ставки, а также рост цен на новые автомобили.