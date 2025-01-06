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Около 350 молодых семей обеспечат жильем в Иркутской области в 2025 году

В 2025 году 346 семей смогут улучшить жилищные условия в рамках регионального проекта «Молодым семьям – доступное жилье». На эти цели предусмотрено 365 млн рублей, рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Средства будут направлены на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Для участия в программе молодым семьям необходимо обратиться в администрацию муниципального образования Иркутской области по месту регистрации.

Напомним, что в 2024 году на реализацию программы была направлена аналогичная сумма. Средств хватило на покупку жилья для 418 молодых семей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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