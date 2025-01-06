Новости

Прогнозы 2025
Доллар в 2025 году: от оптимизма до пессимизма — что ожидает рубль
Аналитики прогнозируют продолжение бычьего тренда на рынке золота в 2025 году
Что будет с ключевой ставкой в 2025 году?
Все материалы сюжета

Экскурсии отелей мотивируют туристов дольше гостить в Иркутске – эксперт

Экскурсионные туры, которые предлагают отели, мотивируют гостей Иркутска дольше оставаться в городе. Это выяснили специалисты RODINA Grand Hotel в рамках тестового открытия гостиницы.

«Не секрет, что пока город рассматривается как перевалочный пункт по дороге на Байкал, а среднее проживание гостя здесь – полтора дня. Но в рамках тестового открытия нашего отеля мы увеличили продолжительность пребывания в Иркутске до 2,5-3 дней. Я думаю, это значимый результат», – рассказал генеральный директор отеля Иван Дёмин.

Он также добавил, что этого удалось добиться благодаря дополнительным услугам, в частности, на показатели повлияли экскурсионные туры, в том числе вертолетные, на Байкал и в различные сакральные локации региона, которые предлагает организация.

Подробности – в нашем материале.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

"Сервико"
«Надеемся на лучшее, рассчитываем на то, что есть» – Виктор Захаров, «Сервико»
«Все квартиры заняты». Как работает доходный дом «ВЭЛКО»
«Детям в спорте нужны кумиры»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес