Экскурсии отелей мотивируют туристов дольше гостить в Иркутске – эксперт

Экскурсионные туры, которые предлагают отели, мотивируют гостей Иркутска дольше оставаться в городе. Это выяснили специалисты RODINA Grand Hotel в рамках тестового открытия гостиницы.

«Не секрет, что пока город рассматривается как перевалочный пункт по дороге на Байкал, а среднее проживание гостя здесь – полтора дня. Но в рамках тестового открытия нашего отеля мы увеличили продолжительность пребывания в Иркутске до 2,5-3 дней. Я думаю, это значимый результат», – рассказал генеральный директор отеля Иван Дёмин.

Он также добавил, что этого удалось добиться благодаря дополнительным услугам, в частности, на показатели повлияли экскурсионные туры, в том числе вертолетные, на Байкал и в различные сакральные локации региона, которые предлагает организация.

Подробности – в нашем материале.