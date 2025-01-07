Застройщики: Продажи новостроек в 2025 году сократятся на 15%

Участники рынка ждут уменьшения вывода на рынок новых объектов, а также нестабильного спроса. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на прогноз девелоперов на 2025 год.

– По нашим прогнозам, в 2025 году объем продаж снизится на 15%. При этом спрос на рынке останется активным за счет программ государственного субсидирования, в первую очередь – семейной ипотеки, на которую недавно выделили дополнительные бюджетные средства, а также дальневосточной и арктической ипотек, – рассказала руководитель отдела аналитики группы «Самолет» Олеся Дзюба.

По ее словам, наибольшие объемы продаж придутся на крупные промышленные центры России. Для сохранения баланса девелоперы будут выводить на рынок меньше новых объемов, однако к неизбежному росту цен на 5–6% приведет не это, а повышение себестоимости строительства и рост финансовых расходов среди девелоперов, считает представитель отрасли.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме в сентябре 2024 года заявил журналистам, что прогнозируется снижение цен на новостройки, особенно в случае массового жилья комфорткласса.