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РБК назвал десятку лучших дивидендных акций за 5 лет

Средняя доходность бумаг из списка – 15,52%. Рейтинг составило бизнес-издание РБК.

Средняя дивидендная доходность списка десяти лучших дивидендных акций за пять лет составила 15,52% с разбросом от 9,55% до 24,33%. Средний прирост размера дивидендов составил 1,9 раза (от 1,34 до 2,49), а средний прирост котировок – 1,64 раза с разбросом от 1,04 до 2,04.

В топ-10 вошли четыре акции энергосбытовых компаний, три бумаги химического сектора, две акции нефтегазового сектора, а возглавили список акции банка «Санкт-Петербург».

Напомним, что начало 2025 года для российского рынка акций ознаменовалось коррекционным снижением после двух недель предновогоднего роста, вызванного решением Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Индекс Мосбиржи 5 января опустился до отметки 2828 пунктов, потеряв 1,89%.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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