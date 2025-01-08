Названы населенные пункты Иркутской области, которые вводят туристический сбор

В их числе Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Ольхон, часть Иркутского района, Большое Голоустное и Листвянка. Об этом пишет газета «Известия».

В 55 регионах России с 1 января 2025-го появился туристический налог. Среди них – и популярные у россиян направления – Алтай, Камчатка, Карелия, и не самые раскрученные, например, Пензенская и Саратовская области. В одних субъектах сбор действует на всей территории. Он уплачивается в процентах от стоимости временного проживания – не более 1% в 2025 году.

В других субъектах новый сбор решили ввести лишь в отдельных населенных пунктах. Например, в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. В нем расположен курорт «Усолье» – там лечат заболевания опорно-двигательного аппарата и органов дыхания. В регионе сбор также появился в Усть-Илимске, на Ольхоне и в части Иркутского района, в том числе в Большом Голоустном и Листвянке.

В то же время некоторые регионы решили вообще не вводить сбор с путешественников. Об этом уже сообщили в городе федерального значения Севастополе, в Крыму, Марий Эл, Удмуртии, Тыве, Забайкальском крае, Калужской, Магаданской, Оренбургской областях, а также в Чукотском автономном округе.

Напомним, что за лето Иркутская область приняла около 800 тыс. человек. Это на 20% выше уровня прошлого года. Чаще всего путешественники приезжали в Иркутск, Байкальск и Листвянку. Далее следуют Большое Голоустное, Теплые озера, Ольхон и Малое Море, бухта Песчаная.