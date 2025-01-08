Строительство теплового луча в Иркутске продолжается в праздничные дни

Работы энергетиков Эн+ по реализации крупнейшего инфраструктурного проекта в Иркутске за последние 50 лет – строительства теплового луча в предместье Рабочее – не останавливаются даже в праздничные дни.

С 5 января на участке улицы Баррикад стартовал монтаж металлоконструкций центрального теплового пункта. По улице Баррикад проходит один из ключевых участков теплового луча. Сейчас там построено уже более 2,5 километров теплосети. Работы идут на участках от Писарева до Черского, на пересечении Юлиуса Фучика и Баррикад, а также на улице Култукской. Кроме этого, более 900 метров теплосетей проложено по улицам Ипподромной, Лызина и Космическому переулку. По словам генерального директора Байкальской энергетической компании (входит в Эн+) Олега Причко, реализация всего проекта, который должен завершиться за 28 месяцев вместо 42, идет точно в установленные сроки.

Чтобы уложиться в график, специалисты продолжают работу в праздничные дни. В начале января началось строительство зданий центральных тепловых пунктов (ЦТП), стартовал монтаж металлоконструкций ЦТП по адресу: ул. Зимняя, 6.

Всего планируется построить 7 зданий, оснащённых насосным оборудованием, которые заменят неэффективные котельные, благодаря чему в Иркутске существенно снизится воздействие на экологию. Строительство теплового луча ведет основанный промышленником Олегом Дерипаской энергохолдинг Эн+. Реализация такого значимого проекта стала возможна также благодаря поддержке регионального правительства и получению федеральных средств.

Масштабный инфраструктурный проект включает в себя прокладку теплового луча, строительство блочно-модульных тепловых пунктов и трех насосных станций. Новая сеть обеспечит централизованное теплоснабжение сотен жилых домов и десятков социальных объектов в Правобережном округе Иркутска - более миллиона квадратных метров жилья. Всего будет проложено более 5 км теплосетей.