Новости

Прогнозы 2025
Цены на вторичное жилье в 2025 году вырастут сильнее, чем на новостройки
«Я бы с удовольствием что-нибудь купил». Инвестор Джим Роджерс – о перспективах российского рынка акций
Застройщики: Продажи новостроек в 2025 году сократятся на 15%
Все материалы сюжета

Изменения для плательщиков на УСН вступили в силу

Компании с доходом выше 60 млн рублей в год обложили НДС. Об этом сказано на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Читайте также:

Минимальный необлагаемый налогом доход по вкладам в 2025 году составит 210 тысяч рублей
3 января 2025
Новая налоговая реальность: в 2025-м бизнесу и гражданам придется платить государству больше
28 декабря 2024

С 1 января 2025 года налогоплательщики на УСН становятся плательщиками НДС, если их годовой доход за предыдущий год превышает 60 млн рублей. Такие налогоплательщики могут применять специальные ставки НДС 5% или 7% вместо общеустановленных ставок НДС 20%, 10%, 0%.

Если годовой доход таких налогоплательщиков за 2024 год не превышает 60 млн рублей, то с начала 2025 года в обязательном порядке применяется освобождение от уплаты НДС. Уведомление об освобождении от НДС представлять в налоговые не требуется, также, как и не требуется выставлять счета-фактуры покупателям и представлять налоговую декларацию по НДС.

Ранее Минфин РФ предложил расширить прогрессивную шкалу НДФЛ, снизив порог годового дохода для применения ставки 15% до 2,4 млн руб. и введя еще три ступени с максимальной ставкой 22% для доходов свыше 50 млн руб. Министерство внесло в правительство пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 г. и плановый период 2025–2026 гг., в также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Налоги 2024, последние новости":
Все материалы сюжета (127)


Реклама на сайте

"Сервико"
«Надеемся на лучшее, рассчитываем на то, что есть» – Виктор Захаров, «Сервико»
«Все квартиры заняты». Как работает доходный дом «ВЭЛКО»
«Детям в спорте нужны кумиры»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес