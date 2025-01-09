Россияне стали терять интерес к зарубежной недвижимости: главное к утру

За минувшую ночь, пока вы спали, стало известно, что россияне стали менее активно покупать зарубежную недвижимость, биткоин упал, аналитики спрогнозировали рост цен на кофе, а в Иркутской области открыли ресторан на льду Байкала. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Обрушение биткоина

Накануне было зафиксировано падение биткоина более чем на 5%, ниже $100 тысяч. Аналитики связывают это с сохранением инфляции и кредитных ставок в США на высоком уровне. Вслед за биткоином рухнули и другие криптовалюты, большинство – еще сильнее. Сложившаяся ситуация привела к ликвидации тысяч торговых позиций. Эксперты считают, что перспективы биткоина в 2025 году будут зависеть исполнения обещаний со стороны американских властей в отношении криптовалют.

«Золотой» кофе

Один самых популярных в России напитков ­– кофе – может существенно подорожать в 2025 году. Такой прогноз сделали аналитики, которые связывают изменения с увеличением стоимости сырья. Предположительно, постепенно цена продукта может увеличиться ориентировочно на 25%. Удорожание может коснуться разных сортов кофе.

Спад интереса к зарубежным «квадратам»

Эксперты зафиксировали по итогам 2024 года падение ориентировочно до 25% интереса со стороны россиян к зарубежной недвижимости. Меньше всего ­– примерно на 40-50% – стали брать квадратные метры в Турции и ОАЭ, которые прежде были самыми популярными в плане приобретения жилья. Это связывают с падением рубля, а также реализованным опережающим спросом: в два предыдущие года многие жители РФ, которым были нужны зарубежные «квадраты», уже их купили.

Опасный лед

Туристов предупредили, что в Иркутской области все еще продолжается процесс становления льда, который является опасным для выхода и тем более выезда. Например, на самом популярном у посетителей озере Байкал толщина на ряде участков не превышает 5-10 см: этого мало, чтобы выдержать человека и транспорт. Кроме того, имеются зоны с открытой водой. Жителям и гостям напоминают, что безопасно передвигаться можно лишь в специально оборудованных для этого местах.

Ресторан на льду Байкала

На западном побережье Малого Моря в районе бухты Радости на Байкале открыли ресторан прямо на льду в специально оборудованном для этого месте. Он расположен под прозрачным куполом. Посетителям предлагают попробовать фермерское мясо, местную рыбу, домашние сыры, десерты, морсы и многое другое. В темное время суток здесь включают подсветку.