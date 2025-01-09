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Россия и США могут заключить сделку по безопасности

Драйвер предстоящих изменений – смена власти в Вашингтоне. Об этом пишет издание ТАСС со ссылкой на окружение нового президента Штатов Дональда Трампа.

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«Да. С учетом [скорой] смены [вашингтонской] администрации», - сказал представитель окружения следующего американского лидера, отвечая на вопрос о том, допускает ли команда Трампа заключение в перспективе Россией и США масштабных договоренностей по безопасности, касающихся в том числе Украины и НАТО и фиксирующих красные линии Москвы и Вашингтона.

При этом он подтвердил, не вдаваясь в детали, что поездка в Киев спецпосланника Трампа по Украине и России Кита Келлога, планировавшаяся на начало января, отложена.

Напомним, что 5 ноября 2024 года в США прошли выборы 47-го президента. В гонке участвовали вице-президент Камала Харрис и миллионер Дональд Трамп. Последний забрал «колеблющийся штат» Пенсильвания, а вместе с ним и победу в голосовании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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