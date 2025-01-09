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Ресторан на льду озера Байкал открыли в Иркутской области

В Иркутской области на льду озера Байкал появился ресторан. Его открыли на Малом море, рассказали в пресс-службе регионального агентства по туризму.

<p>Фото из тг-канала Агентства по туризму Иркутской области</p>

Фото из тг-канала Агентства по туризму Иркутской области

«Уже сейчас на Малом море одним из ключевых центров притяжения стал проект «Станция Йети» – ледовый ресторан, расположенный на льду озера Байкал. Здесь все желающие могут попробовать байкальские блюда, а также познакомиться с традициями региона», – говорится в сообщении.

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<p>Фото из тг-канала Агентства по туризму Иркутской области</p>

Фото из тг-канала Агентства по туризму Иркутской области

Место украсили кругами, напоминающими рисунки НЛО, установили полупрозрачный столб Сэргэ – бурятский символ с сакральным значением. Также размещены прозрачные сферы, являющиеся отсылкой к юртам древних кочевников: здесь посетители могут отведать угощения – фермерское мясо, местную рыбу, домашние сыры, десерты, морсы и многое другое.


<p>Фото из тг-канала Агентства по туризму Иркутской области</p> <p>Фото из тг-канала Агентства по туризму Иркутской области</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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