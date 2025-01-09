Многодетные семьи, проживающие в СНТ и ДНТ Иркутской области, будут оплачивать электроэнергию по льготному тарифу

Независимо от объемов потребления. Об этом сообщил директор Иркутской энергосбытовой компании Андрей Харитонов на совещании с губернатор Приангарья Игорем Кобзевым.

«Если многодетная семья постоянно проживает в СНТ или ДНТ и председатель садоводства предоставит нам информацию о такой семье, мы потребление дома будем рассчитывать в составе садоводства по льготному тарифу, независимо от объемов потребления», – сказал Андрей Харитонов.

Глава региона Игорь Кобзев подчеркнул, что вопрос непростой. СНТ – это форма юридического лица и никогда муниципальная и региональная власти не участвовали в отношениях между потребителями и поставщиками услуг по электроснабжению.

«Однако сегодня мы понимаем, что необходимо включиться, как на муниципальном, так и на региональном уровнях для того, чтобы обсуждать эти вопросы и принимать компромиссные решения в интересах жителей», – говорит Игорь Кобзев.

Поэтому губернатор поручил до 20 января провести встречи с представителями СНТ и ДНТ на севере Приангарья, проанализировать потребление электроэнергии в индивидуальных жилых домах, в том числе расположенных в СНТ. Помимо Братска и Братского района, встречи пройдут в Усть-Илимске и Усть-Илимском муниципальном округе, Усть-Кутском, Нижнеилимском, Киренском районах, Чунском муниципальном округе.

Напомним, льготный лимит энергопотребления в Иркутской области был повышен после совещания региональных и федеральных властей. Теперь для регионов с низким уровнем газификации, куда входит Иркутская область, в отопительный период 2024–2025 (с января по апрель) пороговое значение первого диапазона повысили до 7 020 кВт*ч в месяц (ранее оно составляло 3 900кВт*ч в месяц), второго диапазона – 10 800 кВт*ч (ранее оно составляло 6 000 кВт*ч в месяц). Губернатор назвал итог переговоров промежуточным. По его словам, новая встреча с представителями федеральной антимонопольной службы, министерства энергетики состоится в феврале.