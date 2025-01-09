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Иркутские вахтовики пытались вывезти в банке кофе и ручке чемодана 2 кг драгметаллов

Задержаны вахтовики из Иркутской области при попытке незаконно вывезти драгоценные металлы за границу. Нелегальную добычу нашли при досмотре пассажиров, рассказали в пресс-службе полиции России.

По данным правоохранителей, двое граждан одной из стран ближнего зарубежья работали на одном из приисков в Иркутской области и похитили часть добытого золота и серебра. После окончания вахты предполагаемые преступники приехали в Новосибирск, откуда планировали улететь на родину с богатствами. Украденные ценности были спрятаны в выдвижной ручке чемодана и кофейной банке.

Вес украденных металлов составляет около 2 кг, их стоимость оценивается в 16 млн рублей. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота драгоценностей. Вахтовиков заключили под стражу, расследование продолжается.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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