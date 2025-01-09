«Я бы с удовольствием что-нибудь купил». Инвестор Джим Роджерс – о перспективах российского рынка акций

Знаменитый американский инвестор Джим Роджерс в интервью РБК поделился своими прогнозами на фоне прихода к власти в США Дональда Трампа и оценил перспективы российского фондового рынка.

О мировой рецессии

Джим Роджерс ожидает, что в 2025 году начнется «худшая в его жизни» мировая рецессия. Он отмечает, что государственный долг многих стран достиг невероятных высот и продолжает расти. Он напомнил, что экономика США не претерпевала серьезных кризисов с 2009 года, что является самым длительным периодом стабильности в истории страны. Однако это может скоро измениться и повлиять на мировую экономику.

Роджерс предполагает, что рецессия может начаться до весны, после инаугурации Дональда Трампа в январе.

– Я бы предположил, что мировая рецессия начнется до весны, после инаугурации [Дональда Трампа] в январе. И конечно, до Пасхи у нас начнутся проблемы в экономике. В некоторых секторах мировой экономики уже есть проблемы, но не очень серьезные, однако пока об этом не говорят в СМИ. Так что я бы ожидал, что к весне в мире начнется рецессия, – пояснил он РБК.

Кроме того, введение высоких тарифов на товары из других стран, таких как Китай, может усугубить ситуацию. Инвестор напоминает, что подобные торговые войны привели к Великой депрессии в 1929 году.

О перспективах России

Российские активы Джима Роджерса остаются заблокированными, как и у других недружественных нерезидентов. Он не участвовал в обмене активами, проведенном в прошлом году, и не планирует продавать российские акции после разблокировки. Если иностранным инвесторам будет предоставлен доступ к торгам, Роджерс готов увеличить свои позиции в российских бумагах.

– Я бы с удовольствием купил больше акций Аэрофлота, я бы с удовольствием купил акции Московской биржи, я бы с удовольствием что-нибудь купил, если бы наступил настоящий мир, – отметил он.

Роджерс считает, что компании, связанные с путешествиями и туризмом, могут стать бенефициарами улучшения геополитической ситуации.

Ранее аналитики БКС Мир инвестиций опубликовали стратегию по российскому рынку акций на 2025 год. В базовом сценарии они предполагают, что ключевая ставка все же может быть повышена до 23%, хотя в целом аналитики смотрят на рынок оптимистично.Они ожидают, что индекс МосБиржи вырастет до 3500 пунктов от текущих уровней.