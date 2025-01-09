Китай расширяет субсидии на электронику и бытовую технику

Власти Китая приняли решение расширить программу субсидий для покупателей потребительской электроники и бытовой техники.

Теперь покупатели смогут получить скидку в размере 15% при покупке смартфонов, планшетов и смарт-часов стоимостью до 6000 юаней ($818). Кроме того, был увеличен перечень субсидируемых бытовых приборов – с 8 до 12 категорий. Однако размер льготы ограничен суммой в 1500 юаней на одного человека в год, а также установлены ограничения на количество покупаемого товара.

Помимо этого, китайские власти выделили дополнительные средства на программы обновления промышленного оборудования, включая сельскохозяйственное.

Эти шаги направлены на поддержку экономики, которая в третьем квартале показала минимальный за этот год рост в 4,6%. Несмотря на то, что показатели розничных продаж и промышленного производства в сентябре оказались выше ожиданий экспертов, структурные проблемы, такие как трудности на рынке недвижимости, все еще требуют решения.