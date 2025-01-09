Центробанки мира увеличивают золотовалютные резервы. Что это значит?

В ноябре мировые центробанки увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 53,4 тонны, согласно предварительным данным World Gold Council, сообщает Интерфакс. Среди крупнейших покупателей — Польша, Узбекистан, Индия и Казахстан, а также Китай, Иордания, Турция, Чехия, Гана, Монголия и Мальта.

Народный банк Китая сообщил о первом пополнении своих запасов на 5 тонн с апреля. Это решение могло быть вызвано коррекцией цен на золото после выборов в США, что предоставило центробанкам развивающихся стран возможность пополнить запасы по более выгодным ценам.

Основным продавцом золота стал Сингапур, а Банк Финляндии также объявил о сокращении своих золотых резервов. Индия, второй по величине потребитель золота в мире, пересмотрела предварительную оценку своего ноябрьского импорта в меньшую сторону на $5 млрд. Несмотря на это, за 11 месяцев прошлого года Индия потратила рекордные $47 млрд на покупку золота, увеличив показатель на 10,3% по сравнению с 2023 годом.

Аналитики прогнозируют продолжение бычьего тренда на рынке золота в 2025 году. Сезонные тенденции и возвращение центральных банков на рынок поддерживают позитивный прогноз. Однако основной фактор — долговая ловушка ФРС. ФРС не может позволить себе обслуживать высокую долговую нагрузку по текущему уровню процентных ставок. В итоге долгосрочная динамика ставок ожидает снижения, это может привести к росту цен на золото.

Геополитическая нестабильность, включая события на Украине и в Палестино-Израильском регионе, а также в Южной Корее и Сирии, также поддерживает рынок золота. Инвесторы могут искать золото как хедж от рисков.

Аналитики ожидают возможную коррекцию в январе, но затем прогнозируют возобновление роста. По их мнению, область 2420–2449 интересна для наращивания длинных позиций.

– Если цена пробьет сопротивление 2726, безопасные цели составят 2908–2946. При коррекции в зону 2420–2449 безопасные цели месячного графика будут 2948–3000, с возможностью движения в область 3198–3340, – поясняют аналитики БКС Мир инвестиций.