Подрядчик в Приангарье заплатит 300 тыс. рублей за срыв сроков ремонта детского стационара

Компанию в Иркутской области привлекли к материальной ответственности за срыв сроков капитального ремонта медицинского учреждения. Работы выполнялись в рамках государственного контракта, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, подрядчик приводил в порядок детский стационар Усольской городской больницы. Работы необходимо было выполнить до марта 2024 года, однако они были закончены позже на 5 месяцев.

За бездействие и неисполнение обязательств в срок компанию оштрафовали на 300 тысяч рублей.