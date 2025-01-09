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Изменение расчёта пенсионных баллов: что должны знать будущие пенсионеры

Депутат Государственной Думы РФ Никита Чаплин призвал россиян учитывать новые экономические условия при формировании своих пенсионных накоплений. Он подчеркнул, что для получения страховой пенсии важно ориентироваться на доходы, соответствующие сумме в 22 991 рубль 67 копеек ежемесячно.

По словам депутата, для накопления одного пенсионного балла гражданам потребуется зарабатывать минимум 275 900 рублей в год. «Заработная плата играет ключевую роль в процессе формирования пенсионных прав», — уточнил он в беседе с RT.

Чаплин также обратил внимание на то, что будущая пенсия будет зависеть от общего числа накопленных пенсионных баллов. К 2025 году для назначения страховой пенсии необходимо набрать не менее 30 таких баллов. Депутат дополнительно сообщил, что уход за детьми и служба в армии засчитываются в виде дополнительных баллов.

Ранее сообщалось, что российские власти планируют провести несколько этапов индексации пенсионных выплат в 2026 и 2027 годах. Так, в 2026 году пенсии повысятся дважды: на 4,5% с 1 февраля и на 5,5% с 1 апреля. В 2027 году индексация пройдет в те же сроки, но уже на 4% и 4,1% соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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