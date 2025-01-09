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Российские банки хотят перенести запуск цифрового рубля

На срок после 2026 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей Сбера и других крупных банков.

По словам представителя Сбербанка, внедрение цифрового рубля означает дополнительные расходы для банков и магазинов на десятки миллиардов рублей и необходимость IT-разработок для интеграции нового функционала.

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«Пока разработка и тестирование функционала цифрового рубля продолжаются. В силу этого многие банки считают, что было бы реалистичнее перенести его запуск на более поздний срок – после 2026 года. Платформа цифрового рубля еще находится в стадии разработки, в нее постоянно вносятся принципиальные изменения», – объяснил представитель Сбера.

Он добавил, что также многие небольшие банки просят, чтобы регулятор разработал модуль, с которым можно было бы интегрироваться и начать работать с цифровым рублем.

Ранее на форуме финансовых технологий Финополис-2024 руководителям Центрального Банка РФ продемонстрировали решение для банков по работе с цифровым рублем от R-Style Softlab. С возможностями программного продукта RS-Digital Ruble ознакомились председатель центрального банка РФ Эльвира Набиуллина и первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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