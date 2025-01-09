Новости

Прогнозы 2025
Цены на вторичное жилье в 2025 году вырастут сильнее, чем на новостройки
«Я бы с удовольствием что-нибудь купил». Инвестор Джим Роджерс – о перспективах российского рынка акций
Застройщики: Продажи новостроек в 2025 году сократятся на 15%
Все материалы сюжета

Иркутянин вернул долг по алиментам, чтобы не лишиться машины премиум-класса

44-летний житель Иркутского района оплатил долг, чтобы не лишиться имущества. Известно, что он вовремя не уплатил несовершеннолетнему ребенку по алиментам более 920 тысяч рублей, сообщает пресс-службе УФССП по региону.

Известно, что сибиряк добровольно не возвращал деньги. Чтобы побудить его это сделать, приставы наложили арест на его имущество – машину премиум-класса. В случае неуплаты средств транспорт продали бы на торгах в счет оплаты долга.

Не желая лишаться дорогого имущества, сибиряк вернул нужную сумму в полном объеме.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

"Сервико"
«Надеемся на лучшее, рассчитываем на то, что есть» – Виктор Захаров, «Сервико»
«Все квартиры заняты». Как работает доходный дом «ВЭЛКО»
«Детям в спорте нужны кумиры»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес