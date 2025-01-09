Иркутянин вернул долг по алиментам, чтобы не лишиться машины премиум-класса

44-летний житель Иркутского района оплатил долг, чтобы не лишиться имущества. Известно, что он вовремя не уплатил несовершеннолетнему ребенку по алиментам более 920 тысяч рублей, сообщает пресс-службе УФССП по региону.

Известно, что сибиряк добровольно не возвращал деньги. Чтобы побудить его это сделать, приставы наложили арест на его имущество – машину премиум-класса. В случае неуплаты средств транспорт продали бы на торгах в счет оплаты долга.

Не желая лишаться дорогого имущества, сибиряк вернул нужную сумму в полном объеме.