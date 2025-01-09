Ребенок поджег многоквартирный дом в Иркутске бенгальской свечой для торта

Многоквартирный дом загорелся в Первомайском микрорайоне Иркутска. Это произошло после игр 12-летнего мальчика с пиротехникой, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

По данным МВД, мальчик, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей и состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, ради забавы поджег бенгальской свечой для торта коробки около магазина. После этого пламя перекинулось на многоквартирный дом.

Огонь удалось оперативно потушить. От действий поджигателя никто не пострадал. В отношении родителей нарушителя составили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию. С ребенком организована адресная профилактическая работа.