Новости

Прогнозы 2025
Цены на вторичное жилье в 2025 году вырастут сильнее, чем на новостройки
«Я бы с удовольствием что-нибудь купил». Инвестор Джим Роджерс – о перспективах российского рынка акций
Застройщики: Продажи новостроек в 2025 году сократятся на 15%
Все материалы сюжета

Ребенок поджег многоквартирный дом в Иркутске бенгальской свечой для торта

Многоквартирный дом загорелся в Первомайском микрорайоне Иркутска. Это произошло после игр 12-летнего мальчика с пиротехникой, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

По данным МВД, мальчик, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей и состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, ради забавы поджег бенгальской свечой для торта коробки около магазина. После этого пламя перекинулось на многоквартирный дом.

Огонь удалось оперативно потушить. От действий поджигателя никто не пострадал. В отношении родителей нарушителя составили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию. С ребенком организована адресная профилактическая работа.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

"Сервико"
«Надеемся на лучшее, рассчитываем на то, что есть» – Виктор Захаров, «Сервико»
«Все квартиры заняты». Как работает доходный дом «ВЭЛКО»
«Детям в спорте нужны кумиры»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес