Что смотрели жители Иркутской области на новогодних каникулах?

Аналитики онлайн-кинотеатра KION экосистемы МТС проанализировали интересы жителей Иркутской области во время праздничных каникул с 31 декабря по 8 января и рассказали, за просмотром каких фильмов жители региона встретили новый 2025 год.

Различными были предпочтения жителей региона в предновогодний период и первые дни 2025 года – 31 декабря и 2 января и период Рождества. Так, в новогодние первые дни каникул жители региона отдавали предпочтение просмотру телевидения и комедийным лентам, в то время как в период Рождества в лидеры просмотра вышли семейные киноленты и мелодрамы.

Самыми популярными отечественными фильмами и сериалами среди жителей Иркутской области в новогодний период стали:

Один из самых обсуждаемых сериалов «Первый номер» (18+) по сценарию Сергея Минаева с Евгением Цыгановым Новый сезон сериала «Успешный» (18+) с Владимиром Сычевым, Ольгой Медынич и Артемом Сучковым Абсолютный хит «Жизнь по вызову» (18+) с Павлом Прилучным Комедия «Зять» (16+) с Дмитрием Нагиевым Сериал-скандал «Дайте шоу» (18+) с Милошем Биковичем

Лидерами среди зарубежных фильмов и сериалов среди жителей Иркутской области стали:

Комедия «Один дома» (6+) Байопик «Великая» (18+) Комедия «Спасти Санту» (12+) Драма «Экскортницы» (18+) Анимационный экшн «Леди Баг и Супер-кот» (6+)

Традиционно в новогодние праздники телеканалы транслировали любимые новогодние кинокартины, музыкальные шоу и новогодние «огоньки». В целом, чаще других телеканалов иркутяне отдавали предпочтение: