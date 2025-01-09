Цены на вторичное жилье в 2025 году вырастут сильнее, чем на новостройки

В 2024 году выдача жилищных займов сократилась на 36% по сравнению с рекордным 2023 годом, составив 1,3 миллиона ссуд, об этом говорится в исследовании аналитиков ДОМ.РФ. В 2025 году падение продолжится – объемы выдачи ипотеки упадут еще на 18-22%. Но на ценах на жильё это не скажется, уверен эксперты госкорпорации, они продолжат рост. При чем вторичное жилье будет дорожать сильнее, чем новостройки.

Иркутск. Фото: Игорь Мерзляков

Аналитики отмечают, что после завершения с 1 июля массовой госпрограммы на новостройки спрос поддержали адресные льготные программы, такие как «Семейная ипотека», на которую приходится около 60% всей ипотеки с господдержкой за 11 месяцев. Выдача рыночной ипотеки сократилась меньше, чем ожидалось, благодаря росту доходов населения и программам от застройщиков.

При этом выдача рыночной ипотеки сократилась значительно меньше, чем ожидалось, благодаря росту доходов населения и программам от застройщиков. Однако в 2025 году, считают эксперты ДОМ.РФ, регулятор сможет жестче ограничивать риски за счет макропруденциальных лимитов и стандарта ипотечного кредитования.

Девелоперы не снижали свою активность, начав строительство 44 млн кв. м жилья за 11 месяцев, что на 5% больше, чем в прошлом году. Объем строящегося жилья достиг исторического максимума в 119,5 млн кв. м. Показатели проектного финансирования также продолжили расти, превысив 20 трлн руб. Средневзвешенная ставка по проектному финансированию выросла на 2 п.п. с начала года, до 8,3%.

Прогнозы показывают, что рынок ипотеки восстановится не ранее 2026 года при условии снижения ключевой ставки. В 2025 году выдача ипотеки сократится до 1-1,2 млн кредитов на сумму 3,8-4,0 трлн руб., то есть снижение составит 18-22% по отношению к 2024 году. Но на ценах это не отразится, уверены аналитики ДОМ.РФ. Номинальные цены на новостройки продолжат расти на уровне инфляции, а на вторичном рынке — чуть выше инфляции за счет сделок за наличные. В 2026-2027 годах жилье подорожает примерно на величину инфляции.