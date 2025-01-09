ИНК в 2024 году высадила более трех миллионов деревьев на землях лесного фонда

Иркутская нефтяная компания (ИНК) высадила более трех миллионов деревьев на землях лесного фонда в 2024 году.

Площадь посадок составила 1,5 тыс. га на территориях присутствия компании – в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия).

В рамках исполнения обязательств по компенсационному лесовосстановлению ИНК ежегодно высаживает на землях лесного фонда более трех миллионов молодых деревьев. За пять лет компания высадила свыше 9,2 миллиона сеянцев на 4,6 тыс. га.

Для лесовосстановления используются саженцы сосны обыкновенной –базовой хвойной породы, которая приспособлена к местному климату, устойчива к болезням и быстро растет. Приживаемость растений составляет 95–100%.

Согласно изменениям в Лесном кодексе РФ, с 2025 года компании обязаны выполнять работы по агротехническому уходу за лесными культурами в течение трех лет с момента посадки. В этом году ИНК проведет комплекс работ, направленных на создание благоприятных условий для успешной приживаемости и быстрого роста саженцев, на территории площадью 1,2 тыс. га.