Неформальная занятость в России достигла рекорда с 2016 года

В третьем квартале 2024 года число работников неформального сектора достигло 15,837 млн человек. Об этом пишет бизнес-издание РБК со ссылкой на данные Росстата.

Число работников неформального сектора достигло 15,837 млн человек в третьем квартале 2024 года. Только в третьем квартале 2016 года показатели были выше – тогда они достигали 16,3 млн человек, а доля достигала 22,3%.

Неформальной занятостью называют работу без регистрации у юридического лица. Под нее подпадают ИП и их работники, самозанятые, работники незарегистрированных предприятий и т.п.