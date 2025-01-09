Иркутяне назвали самые бесполезные покупки в 2024 году

В лидерах девайсы и гаджеты. Данные опроса приводит сервис по поиску работы Superjob.

По утверждению 42% иркутян, им удалось избежать бесполезных покупок в 2024 году.

Не смогли противостоять соблазну шопинга 4 из 10. К бесполезным покупкам 5% иркутян отнесли девайсы и гаджеты: вентиляторы для ПК, аккумуляторы для смартфонов, колонки, микрофоны, модемы. Столько же недовольны покупкой одежды и обуви.

По 4% сожалеют о покупке продуктов питания, в основном, калорийных, и бытовой техники. В том числе вафельниц, тостеров, фритюрниц, ирригаторов, массажеров и прочего. 3% посчитали бесполезной покупку автомобиля. В число других неудачных покупок попали алкоголь, товары для детей, игрушки для домашних животных, посуда, косметика, украшения, предметы мебели.

Мужчины чаще называли бесполезным приобретением разнообразные гаджеты, женщины – одежду и обувь.