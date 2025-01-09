Двоих жителей Иркутской области уличили в обмане россиян на 20 млн рублей

Правоохранители задержали двоих жителей Иркутской области 33 и 36 лет. Предполагается, что они помогали похищать деньги у людей, которых мошенники заманивали на инвестиционные платформы, рассказали в пресс-службе МВД России

По данным полиции, мужчины приобретали у земляков и жителей Республики Бурятия банковские и SIM-карты, данные которых затем передавали своим кураторам. На реквизиты таких карт доверившиеся жертвы по указаниям лжеброкеров переводили свои деньги.

Большую часть средств жители Приангарья перечисляли организаторам обманной схемы, а оставшееся забирали себе. Кроме того, сибиряки занимались вербовкой для мошенников так называемых обнальщиков.

МВД установило, что мужчины причастны к обману пятерых жителей Якутии, которые лишились в общей сложности свыше 20 млн рублей. Кроме того, предполагается, что они приняли участие в более 20 мошенничествах, которые были совершены в отношении жителей разных регионов России.

При личном досмотре злоумышленников, а также в арендуемой ими квартире сыщики нашли и изъяли свыше 100 банковских карт, более 30 сотовых телефона и множество SIM-карт.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Жители Иркутской области заключены под стражу и помещены в следственный изолятор в Якутске на время расследования преступлений.