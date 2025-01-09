Новости

Прогнозы 2025
Цены на вторичное жилье в 2025 году вырастут сильнее, чем на новостройки
«Я бы с удовольствием что-нибудь купил». Инвестор Джим Роджерс – о перспективах российского рынка акций
Застройщики: Продажи новостроек в 2025 году сократятся на 15%
Все материалы сюжета

Аферисты через мобильную игру обманули ребенка в Иркутской области на 250 тысяч рублей

10-летняя жительница Боханского района Иркутской области стала жертвой мошенников. Аферисты обманули ребенка через мобильную игру, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Установлено, что девочка в мессенджере на телефоне своей бабушки увидела рекламу о розыгрыше онлайн-валюты в мобильной игре. Школьница решила принять в нем участие, в результате чего назвала неизвестным данные банковской карты и коды из СМС.

Спустя время с банковского счета 53-летней бабушки списалось 246 тысяч рублей. После этого женщина обратилась в полицию.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

"Сервико"
«Надеемся на лучшее, рассчитываем на то, что есть» – Виктор Захаров, «Сервико»
«Все квартиры заняты». Как работает доходный дом «ВЭЛКО»
«Детям в спорте нужны кумиры»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес