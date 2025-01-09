Аферисты через мобильную игру обманули ребенка в Иркутской области на 250 тысяч рублей

10-летняя жительница Боханского района Иркутской области стала жертвой мошенников. Аферисты обманули ребенка через мобильную игру, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Установлено, что девочка в мессенджере на телефоне своей бабушки увидела рекламу о розыгрыше онлайн-валюты в мобильной игре. Школьница решила принять в нем участие, в результате чего назвала неизвестным данные банковской карты и коды из СМС.

Спустя время с банковского счета 53-летней бабушки списалось 246 тысяч рублей. После этого женщина обратилась в полицию.