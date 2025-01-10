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Крещенские морозы ожидают жителей Иркутской области в январе

Жителей Иркутской области в январе 2025 года после относительно теплой погоды ожидают крещенские морозы. Такой прогноз сделала заведующая кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства ИГУ Инна Латышева.

«В январе 2025 года средняя месячная температура воздуха по северу Иркутской области ожидается выше нормы, а на юге и западе Иркутской области в пределах нормы. Это значит, что за аномальным теплом все ждут волну холода, которую обычно связывают с крещенскими морозами», – отмечает эксперт.

В целом начало 2025 года в Иркутской области является пока одним из наиболее теплых в климатическом отношении среди регионов России. При этом осадков на большей части территории уже выпало до трети месячной нормы.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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