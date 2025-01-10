Рекордно низкий прирост наличных денег зафиксировали в России: главное к утру

Пока вы спали, стало известно, что россияне стали чаще летать за рубеж и в ближайшие годы будут еще активнее пользоваться самолетами, интерес к наличности стал падать, а в Иркутской области мошенники разводят на деньги даже детей. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Новый год за границей

Россияне стали чаще отмечать Новый год за границей. Количество авиаперелетов отечественных перевозчиков за рубеж в минувшие каникулы выросло на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Больше стала и загрузка рейсов как внутри страны, так и внешних – она составила 85%, что на 2% больше, чем в 2023-м.

Предпочитают безнал

В 2024 году прирост наличных денег стал рекордно низким за последние 9 лет. По данным аналитиков, сокращение фиксировалось все 11 месяцев, однако в декабре произошел сезонный рост, который нивелировал предыдущие показатели. Подобную ситуацию связывают с высокими ставками, на фоне которых люди направляют наличные деньги на банковские счета. Предполагается, что в 2025-м часть средств может снова перейти в руки жителей РФ, когда ставки снизятся.

Будут летать чаще

В России спрогнозировали к 2030 году рост активности авиапассажиров. Предполагается, что люди будут летать чаще на 50%. По данным экспертов, на показатели повлияют строительство новых и реконструкция действующих аэродромов, субсидирование авиаперевозок и поставка отечественных самолетов российским авиакомпаниям за счет федеральной поддержки.

Обманывают даже детей

Мошенники добрались до детей: в Иркутской области зафиксировал случай обмана 10-летней девочки. Ее удалось ввести в заблуждение с помощью приложения. Школьница в мессенджере на телефоне своей бабушки увидела рекламу о розыгрыше онлайн-валюты в мобильной игре. Ребенок решил в нем поучаствовать, после чего передал неизвестным данные банковской карты и коды из СМС. После этого с банковского счета бабушки списалось 246 тысяч рублей.

Бесполезные покупки

Жители Иркутска назвали самые бесполезные покупки, совершенные в прошлом году. Большинство сожалеет о приобретении вентиляторов для ПК, аккумуляторов для смартфонов, колонок, микрофонов, модемов, одежды и обуви. Также сибиряки недовольны покупкой калорийных продуктов, вафельниц, тостеров, фритюрниц, ирригаторов, массажеров. Часть горожан посчитали бесполезной приобретение автомобиля, алкоголя, товаров для детей.