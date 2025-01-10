Безработица в Центральной России достигла минимума в 1,6%

Основные причины – общая нехватка кадров на фоне демографической ямы 90-х и переезд специалистов в Москву. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад Центробанка.

Уровень безработицы в Центральном федеральном округе России (ЦФО) постепенно снижался весь прошлый год: в январе он составлял 2,2%, летом держался уже на уровне 1,8%. А в октябре, по последним актуальным данным, опустился до минимальных 1,6%.

Ситуация на рынке труда значительно различается по регионам. Банк России собирает данные по своим семи главным управлениям в разных частях страны. По его сведениям, самая высокая безработица в октябре оказалась на юге – 4,5% и в Сибири – 2,9%.

Самый низкий же показатель был в Центральной России.

Лишь немногим выше на Урале – 1,7%. В целом, по данным регулятора, показатель в стране в октябре был 2,4%. Однако уже в декабре безработица упала до 2,3%.

– Нехватка сотрудников по всей стране – проблема, которая тянется уже несколько лет. Дефицит вызван последствиями демографической ямы 90-х, трендом на стабильность среди соискателей, популярностью неполной занятости, а также оттоком мигрантов, которые ранее восполняли потребности в работниках низкой квалификации. Кроме того, подготовка кадров не сбалансирована, – объяснил заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков.

Ранее стало известно, что уровень безработицы в Иркутске сократился до 0,16% в ноябре 2024 года. В числовом выражении это 903 человека, из них половина получает пособие. Чаще всего без работы остаются бухгалтеры, инженеры, продавцы, водители, кассиры, кладовщики, юрисконсульты и экономисты. Средняя продолжительность безработицы – 4,5 месяца.