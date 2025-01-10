8 важных изменений в ОСАГО в 2025 году: что нужно знать автовладельцам?

Автострахование в России продолжает эволюционировать и улучшаться. Эксперты Российского Союза Автостраховщиков (РСА) отмечают, что предлагаемые изменения в законодательстве об ОСАГО нацелены на защиту как страховщиков, так и их клиентов. Эти меры должны сделать систему обязательного страхования гражданской ответственности автомобилистов более прозрачной, честной и действенной. Так, одним из самых горячо обсуждаемых новшеств стало введение эксперимента по проверке наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер, стартовавшего в декабре 2024 года. Давайте рассмотрим восемь ключевых изменений, ожидающих автовладельцев в 2025 году.

1. Проверка наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер

С декабря 2024 года запущен эксперимент по автоматической проверке наличия полиса ОСАГО с использованием камер дорожного движения. Водители, у которых нет действующего полиса, получают уведомление через портал «Госуслуги». Штрафы нарушителям пока не приходят, однако их могут ввести, если система будет работать исправно.

2. Увеличение штрафов за отсутствие полиса ОСАГО

В декабре 2024 года увеличены штрафы за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО — теперь вместо 800 рублей водителям придется заплатить от 3 до 5 тысяч.

3. Удалённое урегулирование страховых случаев

С 1 января 2025 года у всех страховых компаний по ОСАГО в России заработало удаленное урегулирование страховых случаев по ОСАГО через свои сервисы, а не только через Госуслуги.

4. Доработка сервиса электронного урегулирования убытков на «Госуслугах»

Ведётся работа над улучшением функционала онлайн-урегулирования убытков на портале «Госуслуги»: добавление возможности согласовывать дату осмотра автомобиля, проведение осмотров с помощью фотографий и видео.

5. Единая страховка для России и Белоруссии

С 1 января 2025 года введена общая страховка ОСАГО для территории России и Беларуси. Автовладельцы смогут оформить такой полис по своему желанию, особенно это актуально для тех, кто часто пересекает границу между двумя странами.

6. Оформление извещения о ДТП через приложения страховых компаний

Государственная Дума поддержала предложение о составлении извещений о ДТП с помощью приложений страховых компаний. Это упростит процесс оформления аварий и увеличит количество случаев использования Европротокола.

7. Самостоятельный выбор станции техобслуживания (СТО)

Страховщики предложили дать клиентам право самим выбирать СТО для ремонта по ОСАГО. На сегодняшний день лишь около 5% страховых случаев завершаются ремонтом, а не выплатами.Отметим, на данный момент доля страховых случаев, которые возмещаются в виде ремонта по ОСАГО, составляет всего 5%.

8. Продление срока ремонта по ОСАГО до 45 дней

Госдума рассматривает законопроект, согласно которому срок ремонта по ОСАГО может быть продлён с 30 до 45 дней. Это связано с проблемами поставок запчастей.