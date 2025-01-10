Производство ягодных морсов с целебными травами запустили на базе иркутского вуза

Школа байкальского гостеприимства и Комбинат питания Иркутского политеха (ИрНИТУ) разработали линейку ягодных морсов с целебными травами. В настоящее время первая партия продукции уже выпущена, сообщает пресс-служба вуза.

Подбирая рецептуру, команда опиралась на предпочтения окружающих и научный подход. В итоге получилось три напитка: первый – с соком голубики и черники и саган-дайля, второй – из брусники с экстрактом чаги и листом бадана, добавкой из лимонника китайского, третий – из брусники и кардамона с эфирными маслами.

«После новогодних каникул морсы появятся на прилавках точек общепита политеха. Продавать будем под товарным знаком «Сибирские ноты». В перспективе мы планируем выйти на внешних покупателей», – прокомментировал директор Комбината питания и основатель Школы Иван Густелев.

Чтобы напитки были полезными, их создатели отказались от красителей, а также применили «холодный» способ извлечения сока из ягод и щадящий режим пастеризации.

Оригинальную этикетку для «Сибирских нот» тоже разработали в политехе. При создании были использованы и стилизованы русский орнамент и ягодные мотивы.