Единый план 2030: 10 ключевых показателей для будущего России

Правительство завершило разработку Единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года, с перспективой до 2036 года. Документ утвержден премьер-министром Михаилом Мишустиным. Этот план будет служить основным руководством для работы правительства, министерств, региональных администраций и государственных компаний в выполнении задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. Документ устанавливает стратегические приоритеты и ключевые показатели для достижения национальных целей на ближайшие 12 лет. Вот несколько ключевых цифр и фактов, определяющих будущее России:

19 государственных нацпроектов

План объединяет 19 национальных проектов, более 40 государственных программ, а также отраслевые и региональные стратегии.

12 лет устойчивого роста

За 12 лет план должен вывести страну на устойчивую траекторию экономического роста, а также обеспечить увеличение доходов граждан, повышение рождаемости и продолжительности жизни, комфортную и безопасную среду/инфраструктуру для жизни.

Рост ВВП

Цель — превысить среднемировой уровень с темпами роста ВВП: 2,5% в 2025 году, 2,8% в 2027 году и 3,2% в 2030 году.

Инвестиции

Инвестиции для этого должны прирастать в 2025 году на 39% (к 2020 году; против 37,2% в 2024 году), в 2027-м — на 45,7%, а в 2030-м — на 60%.

Реальные доходы населения

Реальные доходы населения должн расти соответственно на 6,2% в 2025 году, 3,5% — в 2027-м, и 3,1% — в 2030 году.

Обновление жилищного фонда

Цель — обновить жилищный фонд на 20% к 2030 году.

Ввод жилья

Обновление жилищного фонда должно быть обеспечено за счет наращивания ввода жилья — не менее 92,8 млн кв. м в 2025 году, 98,9 млн кв. м — в 2027-м и 120 млн кв. м — в 2030 году. К 2036 году на каждого россиянина должно приходиться не менее 33 кв. жилья.

Технологическая независимость

План включает в себя задачи по обеспечению технологической независимости в различных областях экономики, в частности, по созданию средств производства и автоматизации, новых материалов и химии, перспективных космических технологий и сервисов, беспилотных авиасистем, разработке отечественных биомедтехнологий, обеспечению продовольственной безопасности, цифровой трансформации и развитию искусственного интеллекта

Экологическое благополучие

План предусматривает создание условий для экологического благополучия. В частности, к 2030 году должно сортироваться 100% ежегодного объёма ТКО, а 25% его – идти на вторсырье.

Цифровой контроль

Контроль за выполнением плана будет осуществляться с помощью цифровых инструментов. Это включает мониторинг реализации мероприятий, анализ причин отклонений от запланированной траектории и оперативное реагирование на новые вызовы и риски.