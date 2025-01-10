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Малогабаритные квартиры в иркутских новостройках за год подорожали на 30%

Аналитики провели исследование и выяснили, как изменилась стоимость малогабаритных квартир площадью до 32 квадратных метров в новостройках в различных российских городах. Оказалось, что они подорожали почти везде, следует из данных федерального портала «Мир квартир».

В частности, в Иркутске такие объекты недвижимости за 12 месяцев стали стоить почти на 30% больше – в среднем 4,7 млн рублей, «квадраты» в них подорожали за аналогичный период более чем на 31%, до 167,3 тысячи рублей.

В целом по России больше всего цены на маленькие квартиры выросли в Новокузнецке – на 65,7%, Астрахани – 60,8%, Оренбурге – 57,1%, подешевели лоты в Ярославле – на 5,4%, Махачкале – на 5%, Орле – 1,8%.

Что касается квадратных метров в новостройках, то ощутимее всего они подорожали за год в Новокузнецке – на 64%, Омске – на 63,4%, Грозном – 62,8%. Подешевели «квадраты» больше всего в Махачкале – на 5,7%, Ярославле – 5,1%, Белгороде – 1%.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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