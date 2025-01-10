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Ресторанно-гостиничный комплекс загорелся в Тайшете

В Тайшете пламя охватило ресторанно-гостиничный комплекс. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

По данным ведомства, дым в здании заметил сторож. Об нем мужчина сообщил администратору, который вызвал пожарных. Самостоятельно из помещения эвакуировались шесть человек.

Открытое горение на площади 215 квадратах тушили 38 сотрудников с помощью 12 единиц техники. Сейчас пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

Дознаватели ведомства установили, что причиной случившегося стал перекал печной трубы.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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