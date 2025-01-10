«Известия»: Развитие ИИ повлечет кратный рост преступности в 2025 году

Их будут использовать около 90% кибергруппировок, а атаки затронут более привычные аспекты жизни. Об этом газете «Известия» рассказали эксперты по кибербезопасности.

Первым официально зафиксированным случаем совершения реального преступления с помощью технологии стал подрыв автомобиля Tesla Cybertruck у отеля Trump International в Лас-Вегасе 1 января. Его организатор Мэттью Ливелсбергер использовал ChatGPT, чтобы спланировать атаку. Как отметил шериф города Лас-Вегас Кевин Макмахилл, это первый в истории случай, когда на территории США был использован чат-бот для подготовки преступления.

– Ежегодный прирост преступлений, совершаемых с помощью ИИ, не фиксируется официальными органами. Он определяется примерно по числу ботов и генерируемого ими контента. В 2025-м прирост таких преступлений может увеличиться до восьми раз или даже десятикратно по сравнению с прошлым годом, – сообщил руководитель департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

Ранее стало известно, что 73% россиян в той или иной степени готовы доверить технологиям искусственного интеллекта управление своими финансами. Доля пользователей, которые ни в коем случае не готовы доверить свои финансы алгоритмам ИИ существенно меньше – 27%.