Десятки тысяч иркутян посетили новогоднюю сказку Эн+

Энергохолдинг Эн+ организовал праздничные мероприятия в период новогодних каникул в городах Приангарья. Тысячи жителей и гостей Иркутска, Братска, Ангарска и Усть-Илимска побывали на катках под открытым небом, ледовых дискотеках и мастер-классах от компании. Полюбившиеся всем городские площадки были украшены световыми фигурами и скульптурами из льда.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

В этом году в Иркутске вновь открылся каток в заливе Якоби, а у памятника Александру III были возведены ледовые и световые фигуры. В Братске районы Гидростроитель, Энергетик, а также центр города были тоже украшены ледовыми и световыми объектами. Для жителей Усть-Илимска новогодние активности проходят на площади на Проспекте Мира, где площадка Эн+ «Чудеса случаются» открылась 28 декабря. В Ангарске на стадионе «Ангара» запустили каток, установив рядом с ним светящиеся скульптуры.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Для жителей Приангарья в праздничные дни прошли мастер-классы по катанию на коньках, созданию игрушек из льда и основам хоккея, а также новогодние ледовые дискотеки.

Эн+ на протяжении девяти лет с подачи основателя холдинга Олега Дерипаски организует в городах ответственности новогодние мероприятия, способствуя повышению качества жизни и популяризации спорта.