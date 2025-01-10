«Семейный бульвар» с уличной библиотекой и шахматными столами появится в Иркутске

В иркутском микрорайоне Университетский в 2025 году появится «Семейный бульвар». Его создадут неподалеку от Гуманитарного центра-библиотеки имени семьи Полевых, сообщает пресс-служба городской думы.

Запланированы обустройство социальной уличной библиотеки со скамейками, навесами и книжными полками, расстановка столов для шахматных турниров и других настольных игр, установка подиума для проведения тематических мероприятий и концертов под открытым небом.

Проект бульвара придумали местные жители вместе с работниками Гуманитарного центра. Завершить работы на объекте планируется до 9 мая, чтобы провести на новом пространстве праздничные мероприятия, приуроченные у 80-летнему юбилею Великой Победы.