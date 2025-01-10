Бананы зацвели в Иркутске в январе

Бананы сорта Dwarf Cavendish зацвели и начали плодоносить в Иркутске в январе. Это произошло в большой тропической оранжерее ботанического сада ИГУ, сообщает пресс-служба вуза.

Фото пресс-службы ИГУ

«Соцветие банана раскрывает лепестки поочередно, демонстрируя стройные ряды цветков. Каждое растение дает урожай всего раз в жизни, затем отмирает, но его заменяют молодые побеги, появляющиеся у корня материнского растения», – рассказали в госуниверситете.

Как пояснили SIA.RU в ботаническом саду, увидеть цветение бананов могут все желающие: оранжерея работает ежедневно с 10:00 до 18:00 все дни, кроме понедельника.