Новости

Туризм 2025, последние новости
Число поездок по России в новогодние каникулы выросло на 14%
Льготные билеты в Улан-Удэ и Читу из Иркутска вводит S7 Airlines
Ресторан на льду озера Байкал открыли в Иркутской области
Все материалы сюжета

Бананы зацвели в Иркутске в январе

Бананы сорта Dwarf Cavendish зацвели и начали плодоносить в Иркутске в январе. Это произошло в большой тропической оранжерее ботанического сада ИГУ, сообщает пресс-служба вуза.

<p>Фото пресс-службы ИГУ</p>

Фото пресс-службы ИГУ

«Соцветие банана раскрывает лепестки поочередно, демонстрируя стройные ряды цветков. Каждое растение дает урожай всего раз в жизни, затем отмирает, но его заменяют молодые побеги, появляющиеся у корня материнского растения», – рассказали в госуниверситете.

Как пояснили SIA.RU в ботаническом саду, увидеть цветение бананов могут все желающие: оранжерея работает ежедневно с 10:00 до 18:00 все дни, кроме понедельника.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

"Сервико"
«Надеемся на лучшее, рассчитываем на то, что есть» – Виктор Захаров, «Сервико»
«Все квартиры заняты». Как работает доходный дом «ВЭЛКО»
«Детям в спорте нужны кумиры»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес