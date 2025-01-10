Каждый второй россиянин использует биометрию для разблокировки девайсов и приложений

64% россиян используют или хотя бы однажды пользовались разблокировкой или подтверждением действий на разных устройствах по отпечатку пальца или лицу, следует из опроса* ВТБ. Банк выяснил, как растет популярность биометрических сервисов, в том числе в финансовой сфере.

По результатам опроса, 55% россиян регулярно пользуются разблокировкой или подтверждением действий по отпечатку пальца или по лицу на смартфонах, ноутбуках и других устройствах. Еще 9% использовали биометрический сервис хотя бы однажды. Активнее всего этот функционал применяют жители Уральского (60%), Южного (59%) и Сибирского округов (58%).

Треть опрошенных (34%) сдавали биометрию в многофункциональных центрах (МФЦ), на Госуслугах или в отделениях банков. Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга этот показатель выше – 39%. Чаще всего биометрию сдавали для получения заграничных паспортов нового поколения – об этом сообщили 24% россиян (в Москве – 36%, в Санкт-Петербурге – 35%). Меньше всего обладателей паспортов нового поколения – в Сибирском округе.

В госструктурах, на работе или в визовых центрах других стран сдавали биометрию 36% россиян.

Почти 40% опрошенных проходили через биометрические терминалы – на таможне или в бизнес-залах аэропортов (19%), на работе (12%), в другом месте (8%).

Кроме того, в 2024 году появились способы оплаты по лицу через биометрические терминалы. Ими хотя бы раз пользовались 25% россиян (34% москвичей) и еще 5% используют постоянно (13% среди жителей Санкт-Петербурга).

Также половина опрошенных заметили, что биометрических сервисов вокруг становится больше. Пробовали сами или видели, как ими пользуются окружающие, 50% россиян (56% в Центральном округе, 55% – в Москве и Санкт-Петербурге), и как минимум слышали об этом или встречали в интернете информацию об этих сервисах еще 39%. Всего 11% никогда не сталкивались или не слышали о таких услугах.

* Опрос проведен ВТБ со 12 по 20 декабря 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.