ВТБ завершил интеграцию офисной сети «Открытия»

ВТБ завершил перевод отделений «Открытия» под свой бренд. Интеграция двух банков в части офисной сети стартовала в декабре 2023 года, по ее итогам вывески сменили 245 отделений в 60 регионах России.

«Сегодня мы завершаем один из самых масштабных проектов в области банковской инфраструктуры, его география охватывает почти 70% территории страны и представлена от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. По итогам интеграции большая часть отделений «Открытия» продолжила работать под брендом ВТБ, за исключением дублирующих офисов», – рассказал Руслан Еременко, член правления ВТБ.

Больше всего офисов «Открытия» перешло в сеть ВТБ в Центральном федеральном округе – 61 отделение, 59 в Уральском ФО и 41 в Приволжском ФО.