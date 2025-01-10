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РУСАЛ провел праздник в Шелехове

Сотни горожан собрались 7 января на праздничные гуляния у Дворца культуры «Металлург».

<p>Фото: Евгений Козырев</p>

Фото: Евгений Козырев

Зарядиться хорошим настроением в новогодние каникулы шелеховчане смогли на празднике «РУСАЛ. Вместе легко».

С поздравлениями и приветствием выступили Артем Фоминых, директор Иркутского алюминиевого завода и глава города Шелехов Алексей Тенигин.

Для гостей была организована веселая творческая программа – местные коллективы исполняли народные песни и плясали заводные танцы. Дети с удовольствием играли в ледяные ворота, метали валенки и бегали в мешках, а взрослые перетягивали канат.

<p>Фото: Евгений Козырев</p>

Фото: Евгений Козырев

Победители состязаний были награждены ценными призами от РУСАЛа: самые меткие в бросании валенка получили брендированные тюбинги, ловким и быстрым в ледяных воротах и беге в мешках достались термокружки, а самые сильные в перетягивании каната получили яркие походные термосы.

«Спасибо за такой яркий праздник. Мы пришли всей семьей, чтобы весело провести время. У меня трое ребятишек и сегодня каждый из них выиграл приз и получил сувенир от РУСАЛа, дети очень счастливы», – поделилась своими впечатлениями Людмила Иванова, жительница Шелехова.

<p>Фото: Евгений Козырев</p>

Фото: Евгений Козырев

Организаторы позаботились о том, чтобы гости не замерли в этот в этот праздничный день – все желающие смогли согреться горячим чаем и сладостями.

В завершении праздника шелеховчане закружились в большом хороводе вокруг главной городской елки.

Традиции организовывать семейные новогодние праздники в городах, где работают предприятия компании, много лет назад заложил основатель РУСАЛа Олег Дерипаска. Эта инициатива развивается и приносит радость в жизнь местных жителей.


<p>Фото: Евгений Козырев</p> <p>Фото: Евгений Козырев</p> <p>Фото: Евгений Козырев</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /


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