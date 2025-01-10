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ГК «Новый город» остается лидером рейтинга застройщиков Иркутской области

Группа компаний возводит 15,72% всей новой недвижимости региона.

Согласно данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), группа компаний «Новый город» удерживает лидерство по объему текущего строительства в Приангарье.

Доля рынка ГК «Новый город» в регионе в декабре 2024 года составила 15,72% – 139,1 тыс. м².  В тройке лидеров также ГК ПарапетСтрой (64,1 тыс. м²) и ГК ДомСтрой (58,7 тыс. м²).

Ранее глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме в сентябре 2024 года заявил журналистам, что прогнозируется снижение цен на новостройки, особенно в случае массового жилья комфорткласса.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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