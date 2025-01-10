Банк «Открытие» закрыт

Все клиенты финорганизации перешли в ВТБ. Об этом пишет бизнес-издание РБК со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Президент — председатель правления банка Михаил Алексеев прекратил полномочия 31 декабря 2024 года, согласно решению совета директоров. Тогда же из банка также ушли два заместителя председателя и три члена правления банка, имена которых не раскрывались.

Банк ВТБ купил «Открытие» в декабре 2022 года за 340 млрд руб. Группа ВТБ уже завершила реорганизацию своих кредитных организаций и присоединила банк «Открытие» к БМ-банку (ранее Банк Москвы), который теперь тоже принадлежит ВТБ.

Клиенты «ФК Открытие», которые не связались в ходе интеграции банка с ВТБ, будут автоматически переведены в БМ-банк, они также станут клиентами ВТБ.

«Сегодня мы завершаем один из самых масштабных проектов в области банковской инфраструктуры, его география охватывает почти 70% территории страны и представлена от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. По итогам интеграции большая часть отделений «Открытия» продолжила работать под брендом ВТБ, за исключением дублирующих офисов», – рассказал Руслан Еременко, член правления ВТБ.