Миллион тюльпанов вырастят в Иркутске к 8 Марта: это рекордное количество

Рекордное количество тюльпанов – миллион – планируют вырастить к 8 Марта в иркутском «Горзеленхозе». Это почти в два раза больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба мэрии.

«Сейчас в это сложно поверить, но еще около четырех лет назад годовой объем выпуска тюльпанов составлял 50 тысяч штук. В 2022-м это количество увеличилось до 175 тысяч, в 2023-м – до 310 тысяч, а весной прошлого года мы выпустили почти 600 тысяч тюльпанов», – отметила директор МУПЭП «Горзеленхоз» Виктория Стець.

С 5 по 30 декабря специалисты агрокомплекса провели первый этап процесса выращивания тюльпанов – насаживание луковиц на штырьки в лотках для выгонки. В этом году тюльпаны выращивают методом гидропоники, который исключает прополку, ручной полив, а, значит, уменьшает трудозатраты.

Цветы выращивают в восьми теплицах: трех поликарбонатных и пяти пленочных. После завершения технологического цикла выгонки тюльпанов площади будут задействованы под выращивание цветочной рассады для озеленения парков и скверов Иркутска.