Названы самые популярные туристические маршруты на Байкале в новогодние каникулы

Озвучены самые популярные маршруты, которые активнее всего посещали туристы на Байкале в Иркутской области в новогодние каникулы. Подробности рассказали в «Заповедном Прибайкалье».

Чаще, чем в другие места, люди ездили на север и юг острова Ольхон. Также была популярной акватория пролива Малое Море.

Поскольку лед на Байкале еще некрепкий, посетители любуются природными красотами с берега: выход и выезд на поверхность водоема вне специально оборудованных зон является опасным.